De virada, Operário faz 2 a 1 no CRB e emplaca segunda vitória seguida na Série B

O Operário-PR emplacou sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B ao bater o CRB por 2 a 1, de virada, neste sábado à noite, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 10ª rodada. Com o resultado, os dois times continuam em posições intermediárias e com campanhas praticamente iguais, com 13 pontos cada. O CRB fica em 10º lugar pelo maior número de gols marcados - 11 a 8 -, deixando o Operário em 11º.

Na rodada passada, o Operário tinha vencido o Londrina por 2 a 0, enquanto o CRB havia batido o Guarani por 2 a 1. E a partida deste sábado, que foi movimentada e equilibrada, o Operário começou na pressão e quase abriu o placar aos três minutos, após escanteio e desvio de cabeça de Índio, que carimbou a trave. Três minutos depois, o lateral Maílton chutou em diagonal e tirou tinta do poste.

Apesar do maior volume de jogo, o time paranaense sofreu o gol aos 28 minutos. Willians Santana fez jogada individual pelo lado esquerdo e bateu rasteiro. Caprichosamente, a bola ainda tocou na trave antes de entrar.

No decorrer da etapa inicial, os mandantes tiveram uma boa chance para empatar, mas pararam no goleiro adversário: Edson Mardden fez uma grande defesa ao dar um tapinha na bola no chute alto de Lucas Gaúcho, que quase igualou o placar.

O segundo tempo começou com um contra-ataque alagoano que poderia ter resultado no segundo gol. Após tabela, Willie bateu forte e a bola explodiu no pé da trave esquerda de Simão. Já o Operário não desistiu de buscar o empate, que quase saiu aos sete minutos, numa cabeçada de Lucas Gaúcho. No chão, Edson encaixou.

De tanto insistir, os donos da casa empataram aos 14 minutos. Igor perdeu a bola para Marcelo, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. No segundo pau, Felipe Augusto empurrou para as redes, de chapa.

A virada saiu aos 20 minutos, quando brilhou a estrela do atacante Lucas Batatinha. Ele tinha acabado de substituir Marcelo quando pegou rebote. Felipe Augusto chutou em diagonal, a bola tocou no goleiro Edson, bateu na trave e voltou para o complemento de Batatinha.

Atrás no placar, o CRB se lançou ao ataque e criou duas boas chances. Aos 25, Ferrugem chutou de fora da área e Simão encaixou quase em cima da linha. Quatro minutos depois, Daniel Borges bateu de esquerda e Simão espalmou para escanteio. Depois dos sustos, o time mandante preferiu se defender para garantir a vitória, que foi comemorada pela torcida paranaense.

Na próxima terça-feira, pela 11ª rodada, o Operário visita o São Bento, às 19h15, em Sorocaba (SP). Já o CRB vai receber o Criciúma, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 X 1 CRB

OPERÁRIO - Simão; Maílton, Lázaro, Rodrigo e Allan Vieira; Jardel, Índio, Cleyton e Marcelo (Lucas Batatinha); Felipe Augusto (Revson) e Lucas Gaúcho (Jean Carlo). Técnico: Gerson Gusmão

CRB - Edson Mardden; Daniel Borges, Edson Henrique, Wellington Carvalho e Igor (Bryan); Claudinei, Ferrugem, Felipe Ferreira e Willie (Léo Ceará); Willians Santana (Hugo Sanches) e Alisson Farias. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Willians Santana, aos 28 minutos do primeiro tempo; Felipe Augusto, aos 14 do segundo tempo; e Lucas Batatinha, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jonathan Antero Silva (RO).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Gaúcho (Operário) e Ferrugem (CRB).

RENDA - R$ 49.320,00.

PÚBLICO - 4.332 pagantes (4.634 total).

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).