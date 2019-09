De virada, Paraná derrota CRB fora de casa e entra no G-4 da Série B

O G4 da Série B do Campeonato Brasileiro tem um novo integrante nesta quinta-feira. Com dois gols no segundo tempo, o Paraná venceu o CRB, por 2 a 1, de virada, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e voltou a figurar no grupo de acesso à primeira divisão.

Invicto há cinco jogos, o Paraná chegou aos 32 pontos e assumiu a quarta colocação porque leva a melhor sobre o Sport no número de vitórias (8 contra 7). No sábado, o time pernambucano recebe o líder Bragantino.

Já o CRB estacionou nos 30 e caiu para a oitava colocação. Esta é a quarta derrota seguida no Rei Pelé. Ao fim do jogo, os jogadores e o técnico Marcelo Chamusca foram vaiados pelos torcedores na saída do gramado.

Sem querer dar os vacilos das últimas partidas que fez em casa, o CRB dominou o primeiro tempo do início ao fim, tanto que Vinícius só trabalhou apenas uma vez em chute de Itaqui. Aos 24 minutos, Lucas Siqueira cruzou da esquerda e Felipe Ferreira, de voleio, abriu o placar para os alagoanos. O segundo gol só não saiu na sequência porque Lucas Abreu perdeu grande chance dentro da área.

O Paraná voltou com outra postura do intervalo e, apesar de Felipe Ferreira ter acertado o travessão em cobrança de falta, dominou o CRB. O empate era questão de tempo e ele veio aos 29. Jenison recebeu de Guilherme Teixeira, girou em cima de Wellington Carvalho e bateu rasteiro.

Dois minutos depois, Sueliton ganhou na velocidade de Victor Ramos e soltou a bomba no ângulo de Vinícius. Depois disso, o CRB tentou o empate de forma desorganizada, mas viu a situação ficar mais difícil com a expulsão de Wesley Dias nos acréscimos.

O CRB volta a campo na próxima terça-feira, contra o Brasil de Pelotas, às 18h45, no Rei Pelé, em Maceió. O Paraná enfrenta o Cuiabá no próximo sábado, às 19 horas, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 x 2 PARANÁ

CRB - Vinícius; Daniel Borges, Victor Ramos, Wellington Carvalho e Igor; Claudinei (Wesley Dias), Lucas Siqueira (Elton), Lucas Abreu e Felipe Ferreira (William Barbio); Alisson Farias e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Éder Sciola (Sueliton), Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Jhony Douglas, Itaqui (Alesson), Luiz Otávio e Vitinho (Pimentinha); Bruno Rodrigues e Jenison. Técnico: Matheus Costa.

GOLS - Felipe Ferreira, aos 23 minutos do primeiro tempo. Jenison, aos 29, e Sueliton, aos 31 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Lucas Abreu e Elton (CRB); Thiago Rodrigues, Leandro Almeida e Jhony Douglas (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - Wesley Dias (CRB).

ÁRBITRO - William Machado Steffen (SC).

RENDA - R$ 41.773,00

PÚBLICO - 2.786 pagantes (4.071 no total)

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).