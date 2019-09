De virada, Real Sociedad perde para o Sevilla e deixa escapar chance de ser líder

A Real Sociedad perdeu uma grande oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo ao ser derrotado pelo Sevilla, de virada, pelo placar de 3 a 2, no estádio Ramon Sanchez Pizjuán, em Sevilha. Como não houve vencedor no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, no sábado, o time do País Basco tinha a possibilidade de chegar à ponta, uma vez que tinha 13 pontos e o dono da posição, o Real, chegou aos 15.

O confronto deste domingo até começou bem para os comandados do técnico Imanol Alguacil. Logo aos quatro minutos, Mikel Oyarzabal abriu o placar para os visitantes. Só que Nolito, ainda no primeiro tempo aos 18, Lucas Ocampos, logo aos dois, e Franco Vazquez, aos 35 da etapa final, viraram para o clube da Andaluzia. Cristián Portu ainda descontou para os visitantes, aos 43, mas não conseguiu evitar o revés em Sevilha.

A vitória faz com que o time do técnico Julen Lopetegui, agora com os mesmos 13 pontos do rival deste domingo e em sexto lugar, alcançasse o "bolo" que divide Real Madrid, na primeira posição, e o sétimo colocado Athletic Bilbao, que tem 12.

Quem jogou fora de casa e se deu bem neste domingo foi o Valladolid (10.º, com nove pontos). O clube que é presidido por Ronaldo Fenômeno foi à Catalunha e superou o Espanyol (18.º, com 5) por 2 a 0, com gols de Michel Herrero - de pênalti - e Oscar Plano.

Fechando a rodada deste domingo no Campeonato Espanhol, Eibar (11.º, oito pontos), que bateu o Celta (17.º, seis) por 2 a 0, e Alavés (14.º, oito), que passou pelo Mallorca (19.º, quatro) pelo mesmo placar, saíram de campo com os três pontos jogando como anfitriões. Já o Levante (12.º, oito) não saiu do empate por 1 a 1 contra o Osasuna (13.º, oito).