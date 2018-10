Sampdoria encerra jejum e impõe 3ª derrota seguida ao SPAL no Italiano

No confronto entre dois times que estavam em jejum no Campeonato Italiano, a Sampdoria se deu melhor. Nesta segunda-feira, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, o time da casa superou o SPAL por 2 a 1, de virada, no confronto que concluiu a sétima rodada do torneio nacional.

A Sampdoria havia tropeçado nos três compromissos anteriores, com dois empates e uma derrota. Mas agora encerrou esse jejum e ascendeu para o oitavo lugar, com 11 pontos, na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Um dos times ultrapassados pelo clube de Gênova foi o SPAL, que perdeu o terceiro jogo consecutivo e segue com nove pontos, na 13ª posição.

O duelo no Luigi Ferraris contou com a participação de dois brasileiros, Felipe Dal Belo e Éverton Luiz, ambos do SPAL e que receberam o cartão amarelo da arbitragem. E foi o time deles que largou na frente na partida, com o gol marcado por Alberto Paloschi, aos 21 minutos do primeiro tempo.

Só que a reação da Sampdoria foi praticamente imediata, empatando o duelo aos 25, com o gol do polonês Karol Linetty. E na etapa final, aos 15 minutos, o francês Grégoire Defrel sacramentou a virada da equipe de Gênova, marcando o seu quinto gol no Campeonato Italiano.

Os times voltarão a jogar pela competição no próximo domingo. A Sampdoria será visitante contra a Atalanta, enquanto o SPAL atuará em casa diante da Inter de Milão.