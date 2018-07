De virada, São Paulo bate Santa Cruz e passa às oitavas da Copa São Paulo

SÃO PAULO - Mais seis clubes garantiram vaga, nesta quarta-feira, para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo, Mogi Mirim, Juventude, Atlético Mineiro, Grêmio e Fortaleza se classificaram. Na última terça, já haviam passado Palmeiras, Velo Clube-SP, Atibaia-SP, Cruzeiro, Santos, Grêmio Osasco-SP, Ferroviária-SP e Audax-SP.

Um dos grandes candidatos ao título, o São Paulo precisou suar muito para vencer o Santa Cruz por 2 a 1, em São Carlos. O time pernambucano saiu na frente com um gol olímpico de Wallacy, no primeiro tempo. A virada aconteceu na segunda etapa com gols de Thiago e Adelino - este muito contestado pelos adversários, que reclamaram que a bola não passou a linha do gol.

Agora, o time do Morumbi terá pela frente o Fortaleza, que eliminou o Botafogo ao vencer por 2 a 0, em Taubaté. O jogo acontece nesta sexta, em São Carlos.

O Atlético Mineiro também se garantiu na próxima fase ao bater o Figueirense por 3 a 2, em Novo Horizonte. Agora, os mineiros enfrentam o Grêmio, que passou pelo Coritiba nos pênaltis por 4 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em Marília.

Uma das surpresas da competição, o Mogi Mirim conquistou a sua vaga ao bater o Atlético Paranaense por 2 a 1, em Franca. Enquanto isso, o Juventude se classificou ao vencer o América-SP, pelo mesmo placar, em São José do Rio Preto.