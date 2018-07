De volta, De Arrascaeta celebra bom momento do Cruzeiro e do Uruguai

"Estou muito satisfeito com o Cruzeiro, que venceu o clássico e se manteve na liderança", disse, repercutindo a vitória de domingo sobre o Atlético-MG. "Foi muito positivo com a seleção uruguaia, o empate fora de casa contra o Brasil e a vitória em casa contra o Peru foram especiais para o grupo. Então, o elenco está tranquilo e em um lugar muito cômodo na disputa", completou.

Após o período com a seleção, De Arrascaeta volta as atenções novamente apenas para o Cruzeiro. Ele deve voltar a ser titular no confronto diante do Guarani, domingo, no Mineirão. Enquanto o time celeste é o líder do Estadual, com 23 pontos, o adversário é o lanterna e somou somente nove pontos até o momento.

"Temos que seguir pelo mesmo caminho contra o Guarani, neste domingo em casa. Jogaremos para vencer porque logo em seguida virão os jogos mais difíceis, como as semifinais do Estadual e mais para frente o Campeonato Brasileiro. Então, precisamos cada vez mais estar entrosados", comentou o meia.

Apesar da diferença na tabela entre as equipe, o zagueiro Bruno Rodrigo pediu bastante atenção contra o adversário. "O Guarani quer sair dessa situação, não está feliz. Temos que jogar, marcar forte. A obrigação do resultado é nossa, defendemos a liderança. Temos que anular as peças principais deles, estar bem atentos aos detalhes, contra-ataque, bola parada, e sair com resultado positivo."