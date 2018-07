De volta à 1ª divisão, Middlesbrough contrata Negredo por empréstimo

De volta à primeira divisão inglesa após sete anos de ausência, o Middlesbrough quer fazer bonito e, para isso, promete não poupar esforços. Nesta quarta-feira, o clube anunciou um importante reforço para seu ataque, o espanhol Alvaro Negredo, que estava no Valencia.

Aos 30 anos, Negredo esteve na sede do Middlesbrough nesta manhã e assinou o contrato por empréstimo de uma temporada. Jogador com passagens pela seleção espanhola, ele vinha de uma temporada bem abaixo da expectativa pelo Valencia, que aceitou liberá-lo para retornar à Inglaterra.

Revelado nas divisões de base do Rayo Vallecano, Negredo chegou ao Real Madrid como grande promessa, mas sofreu com a falta de espaço e foi negociado com o Sevilla. Lá, demonstrou seu futebol e se destacou entre 2009 e 2013, marcando 70 gols em 139 partidas pelo clube.

O atacante chamou a atenção do Manchester City, que o contratou por 16,5 milhões de libras. Mas novamente a concorrência prejudicou sua sequência. Apesar da boa média de gols - 23 em 48 jogos -, foi negociado como Valencia em 2014 por empréstimo e, posteriormente, no ano passado, adquirido em definitivo.

Com o anúncio da contratação, Negredo se tornou o segundo reforço de peso anunciado pelo Middlesbrough para o Campeonato Inglês. E o segundo espanhol. Em baixa desde que deixou o Barcelona, o experiente goleiro Victor Valdés, de 34 anos, já havia assinado para a disputa da competição.