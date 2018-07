De volta à Alemanha, Bayern faz cinco no Bochum em amistoso

Por conta do rigoroso inverno local, o futebol alemão para durante por mais de um mês entre meados de dezembro e o fim de janeiro. Assim, o Bayern tem feito apenas amistosos. Em janeiro, já havia enfrentado um time de estrelas da liga catariana e o Al Hilal, da Arábia Saudita, ambos na casa dos rivais, no Oriente Médio.

Nesta sexta-feira, o Bochum saiu na frente, mas o Bayern empatou com Robben e virou com Dante. Götze, Robben e Sebastian Rode decretaram a goleada no segundo tempo. A equipe volta a jogar pelo Alemão na próxima sexta-feira, quando visita o Wolfsburg, vice-líder, que tem 11 pontos a menos.