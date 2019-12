De volta à Argentina, Mascherano é apresentado como reforço do Estudiantes

O Estudiantes de La Plata, clube quatro vezes campeão da Copa Libertadores, apresentou neste sábado seu novo reforço: o volante Javier Mascherano, de 35 anos, que estava jogando no Hebei Fortune, da China.

O ex-jogador do Corinthians, que fez fama na Europa atuando pelo Liverpool e pelo Barcelona, foi recebido por milhares de torcedores no estádio do Estudiantes e recebeu a camisa do clube das mãos de Juan Sebastián Verón, seu ex-companheiro na seleção argentina e atual presidente da agremiação de La Plata.

Embora tenha sido formado pelo River Plate, o único clube que defendeu em seu país, Mascherano afirmou neste sábado que só voltaria à Argentina se fosse para jogar no Estudiantes. "É um dia muito especial para mim. Eu assumo esse desafio com muita vontade de viver momentos lindos", disse o volante.

Verón também se mostrou bastante emocionado com a chegada a seu clube de um jogador com tanta história no futebol. "Trata-se de um dia muito importante para toda a família do Estudiantes. Ter Javier no clube, pelo que ele representa não só como jogador e profissional, mas como pessoa, é um orgulho e um prazer", afirmou o presidente.

Segundo Verón, Mascherano ainda não assinou contrato com o Estudiantes, o que deverá ser feito em breve. O ex-meia diz que o fato de o volante ter aceitado participar da apresentação sem ter um compromisso assinado é uma prova de seu caráter.