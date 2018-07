'De volta' à CBF, Del Nero pode ser banido do futebol pela Fifa

Indiciado nos Estados Unidos por corrupção, Marco Polo del Nero deve ser suspenso pela Fifa nos próximos dias. A entidade, segundo o jornal o Estado apurou, deve afastar o brasileiro de todas as atividades do futebol por 90 dias e, neste período, avaliará a aplicação uma sanção que pode ir até seu banimento completo e para sempre do esporte.

Conforme o Estado revelou com exclusividade em sua edição de 22 em dezembro, a Fifa planejava uma "punição severa" contra Del Nero e a punição viria já no início de 2016. A entidade apenas aguardava os documentos que a Justiça norte-americana enviaria e também, na lista de casos, precisava primeiro examinar a situação de Jerome Valcke, resolvida nesta terça-feira com a proposta de uma suspensão de nove anos.

Com a "agenda limpa", o Comitê vai agora anunciar a sua decisão sobre Marco Polo Del Nero e os demais indiciados nos Estados Unidos, entre eles Ricardo Teixeira.

Diante desta suspensão, Del Nero ficaria até mesmo impossibilitado de tomar qualquer decisão na CBF. Por isso, sua volta para o comando da entidade foi interpretado na Fifa como uma forma de manobra para garantir que uma pessoa de sua confiança seja, de fato, quem o substituirá.

Seu retorno ainda pode servir para tomar decisões administrativas, transferência de poderes e pagamentos que, uma vez suspenso pela Fifa, ficaria impossibilitado de realizar. Banido, ele seria proibido de manter contatos com o mundo do futebol, entrar em entidades oficiais e seria proibido até mesmo dos estádios.

Além do caso de corrupção nos Estados Unidos, o Comitê de Ética da Fifa está examinando contratos que teriam a participação de Del Nero e que foram assinados durante os preparativos para Copa do Mundo de 2014, além de suspeitas de superfaturamento na compra e obra do prédio da CBF e de desvio de recursos do futebol por causa de acordos comerciais da Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa América. A eleição na CBF para vice-presidente também está sob avaliação da Fifa e pode ser cancelada.