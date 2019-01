De volta à elite, Guarani perde para o Bragantino na estreia de Osmar Loss

O retorno do Guarani à elite do Campeonato Paulista após cinco anos na Série A2 não foi como esperado. Na estreia do ex-corintiano Osmar Loss no comando técnico, o time de Campinas (SP) perdeu por 1 a 0 para o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), em jogo válido pela primeira rodada do Estadual.

Integrante do Grupo B, a equipe de Campinas já sai atrás dos outros integrantes da chave: Novorizontino, Palmeiras e São Bento, que jogam entre domingo e segunda-feira. O Bragantino, por sua vez, soma os primeiros três pontos e dorme na liderança do Grupo C, que tem Corinthians, Ferroviária e Mirassol.

O jogo começou em ritmo bastante acelerado, com as duas equipes buscando o campo de ataque. Do lado do Guarani, Felipe Amorim se apresentou bem e participou das melhores oportunidades do time. Em uma delas serviu Diego Cardoso e na outra finalizou com perigo. Nas duas, o goleiro Alex Alves fez grandes defesas.

Já o Bragantino achava espaços ao articular uma boa movimentação com Vitinho, Rafael Chorão e Wesley. Chegou a dar alguns sustos no adversário, mas não vinha bem na pontaria até os 47 minutos, quando Lázaro tentou chutar para o gol e a bola bateu em Matheus Peixoto antes de morrer dentro do gol.

O time de Bragança Paulista voltou para o segundo tempo em busca de matar o jogo e teve boa oportunidade logo aos sete minutos, com uma bola de Itaqui na trave. A pressão continuou e o Guarani deu poucos sinais de reação, além de ter precisado contar com um milagre do goleiro Giovanni, aos 22, após cabeceio de Rafael Chorão. Por fim, vitória bragantina.

Os dois times voltam a campo às 19h15 desta quarta-feira, pela segunda rodada. O Guarani recebe o Corinthians no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em partida que vai marcar o reencontro de Osmar Loss com seu ex-clube, enquanto que o Bragantino visita o Oeste na Arena Barueri, em Barueri (SP).

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 x 0 GUARANI

BRAGANTINO - Alex Alves; Itaqui, Lázaro, Edimar e Léo Rigo; Adenilson (Klauber), Magno, Rafael Chorão e Vitinho (Esquerdinha); Wesley e Matheus Peixoto (Jardel). Técnico: Marcelo Veiga.

GUARANI - Giovanni; Lenon, Ferreira, Diego Giaretta e William Matheus; Fernandes, Inácio (Rondinelly), Ricardinho, Carlinhos (Thiago Ribeiro) e Felipe Amorim (Lucas Crispim); Diego Cardoso. Técnico: Osmar Loss.

GOL - Matheus Peixoto, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edimar e Vitinho (Bragantino); Léo Rigo (Guarani).

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

RENDA - R$ 36.490,00.

PÚBLICO - 1.653 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).