De volta à elite, La Coruña anuncia novo técnico

Fernández irá substituir Fernando Vázquez, demitido de forma repentina depois de ter conquistado acesso à primeira divisão do futebol do país. Embora tenha conquistado o vice-campeonato da Segundona espanhola, ele foi mandado embora após fazer críticas à política de contratações do clube.

Escolhido para o cargo, Fernández é ex-técnico do Zaragoza, time com o qual conquistou a Recopa da Uefa de 1995 com uma vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal, depois de ter sido campeão da Copa do Rei na temporada anterior do futebol europeu.

Atualmente com 53 anos de idade, o novo treinador do La Coruña vinha trabalhando na TV como comentarista nos últimos anos. Antes disso, ele também dirigiu Betis, Gent e Porto em sua carreira como técnico.