De volta à função de auxiliar, Loss chega em silêncio a São Paulo

Osmar Loss, ex-técnico do Corinthians que voltou à função de auxiliar após a derrota para o Ceará, retornou em silêncio no desembarque da delegação a São Paulo. Ele não quis dar entrevistas após ter sido “rebaixado”. Membros da comissão técnica afirmaram que ele não se opôs a trabalhar na nova função como auxiliar de Jair Ventura, o novo treinador corintiano. Os jogadores do Corinthians também não quiseram dar entrevistas no desembarque no aeroporto de Guarulhos.

O treino desta sexta-feira, que teve seu horário modificado para o período da tarde, deverá ser comandado por Ventura, que fará sua estreia domingo, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Loss foi "demitido" após a derrota para o Ceará, quarta-feira, na Arena Castelão. O time do Corinthians teve uma atuação ruim, principalmente no primeiro tempo, e foi envolvido pelo rival, que poderia ter conseguido mais gols. Com a derrota, a equipe se manteve estagnado nos 30 pontos e se distanciou da briga por uma vaga na Libertadores. A distância para a zona de rebaixamento passou a ser de apenas sete pontos.

Ao anunciar a “queda” de Osmar Loss, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves afirmou que a culpa pela má fase não é só do treinador. Hoje, o Corinthians tem sete pontos de vantagem para a zona do rebaixamento e se distancia da busca pela vaga na Libertadores. "A gente vinha trabalhando um grupo para três ou quatro anos. Não dá para colocar a culpa só no Loss. Tivemos a saída de jogadores, reposições. Isso é grupo, jogadores e diretores. A gente busca o melhor para o Corinthians. E o melhor para o Corinthians é a mudança", finalizou o dirigente.