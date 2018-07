De volta à Inglaterra, Fàbregas é elogiado por Mourinho

O treinador valorizou a experiência do camisa 4 no Campeonato Inglês e não poupou elogios para o jogador de 27 anos vindo do Barcelona, da Espanha. De acordo com José Mourinho, ele é uma das peças que faltam no time de Londres.

"Fàbregas é o tipo de jogador que necessitamos, não só por suas qualidades como jogador, mas também por sua personalidade competitiva", disse ao site oficial do clube. "É um jogador que está no auge. Conhece bem a Inglaterra, o campeonato, assim não vai precisar de adaptação. Vai chegar, treinar duas semanas e já estará pronto", acrescentou.

Para que Fàbregas chegasse ao clube de Stamford Brigde, no início deste mês o Chelsea depositou a quantia de 33 milhões de euros nos cofres do clube catalão para que o meia fique na Inglaterra por cinco temporadas.

A lista de desejos de José Mourinho, no entanto, não chegou ao fim. O português também quer a contratação do centroavante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, do Atlético de Madrid. Para que o negócio se concretize, especula-se uma troca envolvendo o atacante belga Romelo Lukaku, que nesta temporada jogou emprestado no Everton.