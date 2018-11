De volta a Porto Alegre, Grêmio treina sem Luan e com Léo Moura de 'curinga'

De volta a Porto Alegre depois do empate por 1 a 1 contra o São Paulo, na quinta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista, o Grêmio já treinou nesta sexta no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, em preparação para o duelo contra a Chapecoense, neste domingo, em casa, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luan, mais uma vez, não participou da atividade.

O atacante ainda se recupera de uma fascite plantar que o tirou das últimas partidas e dificilmente terá condições de retornar contra a Chapecoense. O lateral-direito Leonardo, em processo de transição física, fez trabalhos à parte e também deve desfalcar a equipe.

A novidade nos trabalhos desta sexta-feira foi Léo Moura. Em uma atividade técnica de campo reduzido, o veterano lateral-direito atuou como uma espécie de curinga, participando nos dois times, compostos por sete jogadores de cada lado. Preservado do duelo na capital paulista, ele deve estar à disposição do técnico Renato Gaúcho.

Para começar a esboçar a equipe, o treinador aguarda por Paulo Miranda e Maicon. A dupla deixou o gramado do estádio do Morumbi com dores musculares e foi avaliada, mas ainda não recebeu um diagnóstico. Os demais jogadores titulares do elenco fizeram um trabalho regenerativo nesta sexta-feira.

A última atividade antes do duelo contra a Chapecoense será na manhã deste sábado. A primeira parte do treino será fechada à imprensa. O Grêmio é o quarto colocado com os mesmos 59 pontos do São Paulo, mas na frente do rival paulista por ter uma vitória a mais (16 contra 15).