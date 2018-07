De volta a São Januário, Riascos projeta gol contra o Corinthians Ainda no embalo da vitória sobre o Palmeiras, na rodada passada, o atacante Riascos demonstra confiança antes do jogo do Vasco contra o líder Corinthians, quinta-feira, em São Januário. O jogador prometeu até gol à torcida na partida que é encarada como decisão pelos dois times. Enquanto um tenta escapar do rebaixamento, o outro quer assegurar o título por antecipação.