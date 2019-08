De volta a São Januário, Vasco aposta na força da torcida para bater o São Paulo

De volta a São Januário após mais de um mês, o Vasco tem a complicada missão de se recuperar da goleada sofrida para o rival Flamengo diante de um time em plena ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro. Novamente com o apoio de sua torcida, o time carioca terá pela frente o São Paulo, às 16 horas deste domingo, pela 16.ª rodada da competição.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo tem 17 pontos e tenta se afastar da zona de rebaixamento diante de um adversário que vem de cinco vitórias em sequência, se reforçou com jogadores do quilate de Daniel Alves e Juanfran e faz a melhor campanha do Brasileirão após a pausa para a Copa América.

O Vasco teve de mandar duas partidas fora de sua casa oficial, contra CSA - empate em 0 a 0 em Cariacica - e Flamengo - derrota por 4 a 1 em Brasília -, devido ao fechamento do estádio da zona norte do Rio para reforma em sua iluminação.

Neste domingo, além do retorno ao calor do "caldeirão" de São Januário, os vascaínos contam com a volta do atacante Marrony, que divide a artilharia do time no ano com Yago Pikachu, com sete gols.

Suspenso na rodada anterior, o prata da casa de 20 anos comemora a chance de atuar de novo no estádio vascaíno. "A torcida é muito importante para gente em todos os jogos. Sabemos a força e a importância que tem São Januário para nós no Campeonato Brasileiro. Todos sabemos que a torcida faz a diferença, então é juntar nossas forças para fazermos um ótimo jogo", comenta.

"Pudemos ver a força da torcida contra o Fluminense. Saímos atrás no placar e, com a força dela, viramos a partida. O Vasco jogar em São Januário é completamente diferente de outros estádios", concordou o volante Marcos Júnior, outro que volta a ser escalado por Vanderlei Luxemburgo após cumprir suspensão.

Sem poder ainda contar com o meia-atacante Rossi durante toda a partida, Luxemburgo pode pôr em campo um meio campo composto por quatro volantes. Durante a semana, o treinador chegou a testar a equipe com Richard, Raúl, Andrey e Marcos Júnior. Já Yago Pikachu, que atuou na meia diante do Flamengo, deve retornar à lateral direita.