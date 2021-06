De volta a São Januário, Vasco encara o Avaí para confirmar reação na Série B

Aliviado após classificação na Copa do Brasil e primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco volta a jogar em São Januário, no Rio, para confirmar a reação. Nesta quarta-feira, às 19h, pela quarta rodada, o adversário será o Avaí, que ainda não venceu e está na zona de rebaixamento.

Depois de estrear com derrota por 2 a 0 para o Operário, em casa, o Vasco teve dois jogos fora do Rio de Janeiro. Empatou com a Ponte Preta, em Campinas (SP), e venceu o Brasil por 2 a 1, em Pelotas (RS). Neste período, também conseguiu confirmar a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Boavista-RJ. Com isso, chegou a quatro pontos e agora está na zona intermediária da tabela.

Leia Também CSA marca pela 1ª vez na Série B, mas só empata com o Guarani

O Avaí iniciou muito mal e ainda não venceu. Estreou com derrota por 2 a 0 para o Coritiba, fora de casa, empatou com o Vila Nova por 1 a 1, em casa, e voltou a ser derrotado, desta vez pelo Brusque, por 2 a 1, em Florianópolis (SC). Com um ponto, integra o Z4 e terminou a terceira rodada na 20ª e última colocação.

O principal desfalque do Vasco será à beira do gramado, porque o técnico Marcelo Cabo foi expulso na última rodada, bem como o auxiliar técnico Gabriel Cabo. Com isso, quem comandará o time será o auxiliar Fábio Cortez, que já foi técnico de futsal e estava nas categorias de base do clube carioca antes da chegada de Cabo.

Mesmo fora, o comandante cruzmaltino já deixou claro que o setor que mais incomoda é o defensivo. "É claro que me incomoda muito levar gol em todos os jogos. O sistema defensivo teve muita dificuldade diante do Brasil, mas melhoramos no segundo tempo. É claro que sempre analiso todo contexto e, se houver necessidade, farei mudanças. É ter calma nesse momento para tomar as providências para o jogo contra o Avaí", explicou.

A grande expectativa segue sendo o retorno do zagueiro e capitão Leandro Castán. Ele já foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de lesão da coxa, mas foi poupado do último jogo para se recuperar fisicamente. A tendência é de que retorne à titularidade no lugar de Ricardo Graça. Ernando, mesmo sem se firmar na posição, deve seguir no time, mas Miranda também é opção. Por outro lado, o lateral-esquerdo Zeca retorna após ser poupado.

No lado do Avaí, o técnico Claudinei Oliveira destacou o mesmo problema, pois o time sofreu cinco gols em três jogos. Para ele, voltar a ser consistente na defesa é a chave para o seu time reagir. "A gente vem em uma maratona de jogos importantes e achei o time cansado. Temos que corrigir nossos erros, que estão custando caro. A equipe sofria poucos gols, mas agora está sofrendo em todos os jogos. Temos que voltar com a consistência defensiva para sofrer menos e conquistar as vitórias que a gente precisa", avaliou o treinador.

Para buscar a melhora, porém, Claudinei não poderá contar com o experiente zagueiro Betão, em fase final de recuperação e que deve retornar na quinta rodada. Com isso, Alemão e Alan Costa devem seguir no setor. O time ainda tem outros problemas, com o retorno do meia Giovanni ao Cruzeiro e o desfalque do atacante Júnior Dutra por lesão. Além disso, o volante Marcos Serrato sentiu desconforto muscular no último jogo e é dúvida. Se não jogar, entra Wesley Soares.

FICHA TÉCNICA

VASCO X AVAÍ

VASCO - Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Zeca; Rômulo, Galarza e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Germán Cano e Gabriel Pec. Técnico: Fábio Cortez (auxiliar).

AVAÍ - Gledson; Edilson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan; Marcos Serrato (Wesley Soares), Bruno Silva e Lourenço; Vinícius Leite, Renato e Jonathan. Técnico: Claudinei Oliveira.

HORÁRIO - 19h.

ÁRBITRO - Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).