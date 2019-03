De volta à seleção após 9 meses, Cristiano Ronaldo vira atração no 1º treino

Fora da seleção de Portugal desde a derrota para o Uruguai, no final de junho do ano passado, em Sochi, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, o atacante Cristiano Ronaldo participou nesta terça-feira de seu primeiro treino junto com os companheiros e com o técnico Fernando Santos. Como esperado, virou o centro das atenções para a torcida e para os jornalistas presentes no CT da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras, cidade localizada nas cercanias de Lisboa.

A chegada do atacante da Juventus completou o grupo de 24 jogadores que iniciou na última segunda-feira a preparação para os dois primeiros jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020 - Portugal defende o título conquistado na França, em 2016. Nesta sexta, no estádio da Luz, em Lisboa, jogará contra a Ucrânia, e na próxima segunda, no mesmo local, o adversário será a Sérvia.

O lateral-direito João Cancelo, que joga com Cristiano Ronaldo na Itália, reverenciou o craque nesta terça-feira. "O Cristiano acrescenta qualidade a qualquer equipe. É um prazer jogar com ele e é um jogador muito importante para nós", afirmou o atleta em entrevista coletiva.

"O Cristiano Ronaldo não tem que provar nada a ninguém. Por onde passa, tanto em cada clube como na seleção, faz história. Ter um jogador como ele na equipe torna tudo mais fácil", considerou o jogador da Juventus.

A baixa do dia foi a desconvocação do meia Bruno Fernandes, do Sporting Lisboa, que se apresentou com dores na coxa direita e, após exames médicos (incluindo uma ressonância magnética), foi dispensado.