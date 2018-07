De volta à seleção, Marcelo afirma que aceita ser reserva

Titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o lateral-esquerdo Marcelo perdeu espaço na equipe após o retorno de Dunga. Lembrado pelo treinador para os amistosos com França e Chile, que serão disputados na próxima quinta-feira e no domingo, respectivamente, ele se apresentou nesta segunda-feira em Paris e declarou que o sentimento de voltar à equipe é especial.

"Estou feliz demais em estar aqui. Essa convocação é como se fosse a primeira da minha carreira", disse. "Seleção brasileira será sempre especial na carreira de todo jogador. Só quem passa por aqui pode imaginar o que se sente ao ver o nome na lista de convocados", completou, ao site oficial da CBF.

Neste início de trabalho de Dunga, Filipe Luís despontou como titular absoluto da seleção. Marcelo garante que não vai se incomodar se for reserva nos amistosos desta semana. "Só quero treinar muito para ficar no grupo. O importante é estar aqui. Ser titular ou não é uma consequência", disse.