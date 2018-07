De volta à seleção, Ronaldinho diz que meta é jogar Copa do Mundo de 2014

Ronaldinho Gaúcho ainda não conseguiu apagar a decepção por ter ficado de fora da Copa do Mundo deste ano, e a busca por uma vaga no Mundial de 2014 no Brasil é a grande motivação do jogador em seu retorno à seleção brasileira.

Convocado para o amistoso de quarta-feira contra a Argentina em Doha, após mais de um ano e meio longe da seleção, Ronaldinho espera conquistar a confiança do técnico Mano Menezes e permanecer no grupo pelos próximos quatro anos.

"Fiquei fora da Copa (da África do Sul) e senti muita tristeza, mas tento transformar isso para o lado bom e espero estar bem para poder jogar a próxima Copa", disse o meia de 30 anos no Catar, em declarações reproduzidas por rádios brasileiras.

"Minha motivação é muito grande e tudo que passei serviu para me motivar ainda mais. Meu objetivo é a próxima Copa. Todo jogador sonha com a chance de jogar uma Copa no Brasil, e eu tenho essa possibilidade em 2014", acrescentou o jogador do Milan.

Em 2002, Ronaldinho formou o trio de ataque do Brasil ao lado de Rivaldo e Ronaldo na conquista do pentacampeonato mundial na Coreia do Sul e Japão. Ele também disputou a Copa de 2006 na Alemanha, mas não foi chamado pelo então técnico Dunga para o Mundial deste ano - apesar da enorme expectativa do público por sua presença.

Na segunda-feira, Ronaldinho realizou seu primeiro treino ao lado dos novos jogadores do Brasil, e pode ser escalado como titular contra os argentinos numa linha de frente ao lado de Neymar e Robinho, seu atual companheiro de clube no Milan.

"Primeira vez é sempre a primeira vez. Agora a emoção é diferente, até por não ter disputado a Copa e por estar há muito tempo fora. A alegria agora é em dobro", afirmou. "Quero ficar na seleção. Esse tempo longe me motivou muito", acrescentou.