De volta à Série A após 28 anos, Joinville encara o Fluminense na estreia O Joinville está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após 28 anos. O time catarinense reestreia na elite nacional com moral após a conquista da Série B no último ano e do Estadual na semana passada. Neste sábado, às 21 horas, contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio, será o momento de comprovar que a equipe pode jogar de igual para igual contra os grandes.