De volta à Série A, Vasco enfrenta o campeão Palmeiras logo em sua estreia

O Vasco terá uma parada dura em sua primeira partida no retorno à Série A. O time alvinegro estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo diante do atual campeão Palmeiras, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O técnico Milton Mendes preferiu não confirmar o time que irá a campo, mas prometeu uma "equipe competitiva".

A única certeza é de que time carioca irá manter o esquema que vinha sendo utilizado, apesar de o treinador ter testado três zagueiros nos últimos jogos-treino. "Não vou utilizar o 3-6-1 agora, mas temos de treinar", comentou. Milton Mendes, contudo, não confirmou a equipe que irá a campo para "guardar as estratégias".

"Colocaremos os melhores em campo, com maior índice em todas as valências. Vamos ser uma equipe competitiva", prometeu o comandante. "O adversário é forte, vem de uma troca de treinador. Estamos preparados. Nosso torcedor pode ter certeza de que vamos honrar a camisa e lutar".

Eliminado na semifinal do Campeonato Carioca e fora da Copa do Brasil, poucos apostam em uma boa campanha do Vasco no Brasileirão. Mas Milton Mendes acredita que o time de São Januário pode surpreender. "Estamos tranquilos para o retorno à Série A, com modelo novo de jogar. Treinamos alguns modelos táticos, temos variações para colocar em campo. Nossa equipe está muito forte e determinada. Talvez surpreenda os mais céticos", comentou.