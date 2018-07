De volta à Série B, Santa Cruz contrata técnico Vinícius Eutrópio

Rebaixado no Brasileirão, o Santa Cruz começou o planejamento para a temporada 2017, quando voltará a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E definiu Vinícius Eutrópio como seu novo treinador para a próxima temporada.

O contrato com o clube se estende até o final do próximo ano. Eutrópio chega ao Recife nos próximos dias. Ele será acompanhado pelo preparador físico Márcio Faria, que também reforça a comissão técnica.

Aos 50 anos, Eutrópio é um treinador com experiência em clubes pequenos e medianos. Trabalhou na Chapecoense, Ituano, Ponte Preta e Atlético-PR. Também atuou no Fluminense como auxiliar-técnico. Em 2010, Eutrópio foi o auxiliar de Carlos Alberto Parreira, na Copa do Mundo da África do Sul, defendendo a seleção anfitriã.

No Brasil, teve maior destaque no Figueirense, levando o time catarinense à elite do futebol brasileiro. Um caminho que pretende repetir agora, em 2017, vestindo as cores do Santa Cruz.

Além de Vinícius Eutrópio, o Santa Cruz também acertou a chegada de dois executivos para auxiliar nas decisões tomadas dentro do clube. Vítor Tavares Pessoa de Melo e Roberto Freire são os novos integrantes do recém-criado comitê gestor de futebol.