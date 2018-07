De volta a seu foco, Atlético-MG reencontra Luxemburgo

Luxemburgo chegou a Belo Horizonte em janeiro como a principal esperança para a temporada, mas foi demitido do Atlético-MG em setembro, após uma das piores campanhas da equipe alvinegra na competição.

Esse, ao menos, é o pensamento que o treinador Dorival Júnior quer na cabeça dos jogadores e até da torcida alvinegra para a partida, válida pela 35ª rodada do torneio. O Atlético-MG é o primeiro time fora da área da degola, com 36 pontos, os mesmos do Guarani, que fica atrás do Alvinegro no número de vitórias.

"Esse jogo representa muito para a história dos jogadores, individualmente, e, principalmente, do nosso clube. Por isso, tem que ser encarado dessa maneira, não tem outro caminho. É um jogo mais do que importante, tanto é que priorizamos completamente o Campeonato Brasileiro", ressaltou o técnico, justificando, inclusive, a escalação do time praticamente todo reserva na derrota para o Palmeiras pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira.

Para a partida deste sábado, Dorival Júnior relacionou os meias Ricardinho e Daniel Carvalho, liberados pelo departamento médico. O primeiro superou um estiramento na panturrilha e o segundo, que sofreu uma série de contusões durante a temporada, se recuperou de lesão na coxa.

Apesar de aparecerem na lista divulgada pelo técnico, os dois não estão garantidos na equipe titular. Além deles, o treinador também confirmou as presenças do meia Diego Souza e do volante Zé Luís, que estavam com edema na coxa.