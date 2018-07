De volta à Vila Belmiro, Pelé reafirma críticas a Neymar

SANTOS - Pelé esteve na Vila Belmiro neste domingo para acompanhar, do seu camarote, a vitória do Santos sobre o XV de Piracicaba, por 2 a 1, pelo Paulistão. Esta foi a primeira vez que o Atleta do Século compareceu à casa santista desde que foi submetido a uma cirurgia para a substituição da cabeça do fêmur por uma prótese, em novembro passado.

O craque, que durante a semana causou polêmica ao afirmar ao Estado que Neymar cai de rendimento com a camisa da seleção brasileira, voltou a criticar o atual astro do time do Santos.

"Reafirmo tudo que falei. No Santos, Neymar estava querendo jogar muito sozinho. E acho quem ganha jogo é equipe. Ele é peça imprescindível da seleção, mas acho que tem que jogar mais pela equipe. Aqui sou paizão dele, é o melhor jogador que temos, mas sozinho ele não ganha campeonato", reforçou Pelé, repetindo as críticas ao individualismo de Neymar.

Os dois craques estavam nos camarotes da Vila Belmiro neste domingo, mas um distante do outro. Enquanto Pelé ficou no espaço reservado a ele, no alto, Neymar estava com os amigos e o pai, na outra face do estádio, num camarote próximo ao gramado. O jogador cumpria suspensão automática.