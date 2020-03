De volta à Vila, Santos 'esquece' Libertadores para enfrentar o embalado Mirassol

Na última terça-feira, estreia com vitória na Copa Libertadores, na Argentina, diante do Defensa y Justicia; na próxima terça, o adversário será o equatoriano Delfín, em casa. Entre as partidas continentais, no entanto, o Santos precisa se preocupar com o Campeonato Paulista. De volta à Vila Belmiro após quase um mês, a equipe recebe neste sábado o Mirassol, às 19h30, pela nona rodada do Estadual.

Apesar de a campanha santista não ser das mais empolgantes, com 12 pontos em oito jogos, o time é líder isolado do Grupo A, seguido pelo Água Santa, com nove, e pela Ponte Preta, com sete. Dos considerados clubes pequenos, o Mirassol é um dos principais destaques, na vice-liderança do Grupo C, com 13 pontos, atrás do São Paulo (15). O terceiro colocado é a Inter de Limeira, com nove.

O Santos quer aproveitar o fator casa e o bom momento na temporada para encaminhar a classificação para as quartas de final do Paulista. Em caso de vitória, aliada a um tropeço da Ponte contra o Red Bull Bragantino, em Campinas, serão necessários apenas dois pontos nas três últimas rodadas para assegurar a vaga no mata-mata.

A melhora no rendimento santista ficou notável no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Pacaembu, e no triunfo sobre o Defensa y Justicia. Antes contestado, o técnico Jesualdo Ferreira ganhou tempo e tranquilidade para desenvolver seu trabalho. Um novo resultado positivo, diante da exigente plateia da Vila Belmiro, dará ainda mais crédito ao trabalho do português.

Além da volta para casa, o Santos tem outra novidade positiva para enfrentar o Mirassol: o retorno de Felipe Jonatan. Totalmente recuperado de lesão no tornozelo, o lateral-esquerdo deve voltar ao time titular neste sábado. Na última terça-feira, ele atuou por apenas cinco minutos no jogo da Libertadores. Na outra lateral, Madson tem tudo para fazer sua estreia com a camisa alvinegra, no lugar de Pará. Jobson é outro que pode receber oportunidade, no meio-campo, ao lado de Carlos Sánchez e Diego Pituca.

Em campanha surpreendente, o Mirassol tem o melhor ataque do Campeonato Paulista, com 14 gols - mesmo número do Palmeiras. A única derrota do time do interior foi justamente para o alviverde, no Allianz Parque, por 3 a 1.

Enfrentar o Santos na Vila é uma nova chance para provar que a equipe também pode fazer frente aos grandes, assim como mostrou no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em casa. Em ótima fase, o veterano Camilo é um dos artilheiros da competição, com cinco gols. O meia, inclusive, vem sendo monitorado por clubes como Cruzeiro e Ponte Preta.

Para essa partida, o Mirassol tem apenas um desfalque e deve repetir a escalação que bateu o Oeste por 1 a 0 no último domingo. O lateral-esquerdo Romário não pode atuar porque pertence ao Santos. Assim, Ernandes segue como titular na posição.