De volta ao Botafogo, Leandro Carvalho admite que queria ficar no Ceará

De volta ao Botafogo, o atacante Leandro Carvalho admitiu nesta segunda-feira que vai sentir falta do Ceará, onde se adaptou bem na temporada passada, mas reafirmou seu compromisso com o time carioca, dono dos seus direitos econômicos. Antes de deixar o time cearense, onde jogou por empréstimo, o jogador afirmou que pretendia seguir no clube.

Nesta segunda, porém, ele disse que foi mal compreendido. "Não era o desejo de ficar no Ceará, mas a situação que a gente se encontrava. Me senti bem no Ceará, tive o apoio da torcida e a situação que terminamos dava vontade de dar continuidade. Mas tenho um contrato com o Botafogo e dei a minha palavra para o Anderson (Barros, diretor de futebol) que voltaria. Já tinha dado a minha palavra, retornei e agora é jogar com a camisa do Botafogo", declarou o atacante de 23 anos.

Constrangido ao ser questionado sobre suas declarações anteriores, Carvalho fez questão de explicar a intenção de suas palavras. E disse que guardava melhores lembranças no Ceará porque enfrentou dificuldades, principalmente em relação ao aspecto físico, no time carioca.

"Meu início no Botafogo não começou muito bem, tive várias lesões aqui, coisa que nunca tinha passado na minha carreira. Tive que operar o menisco, depois veio o tornozelo. Coisas que mexeram com a minha cabeça e me deixaram para baixo. Conversei com o Anderson e pedi para ir reencontrar o meu futebol. Fui para o Ceará e pude dar a volta por cima e demonstrar o meu futebol. Agora volto ao Botafogo para ajudar o clube", afirmou.

Livre de lesões, Leandro Carvalho já diz pensar na estreia do time no Campeonato Carioca, contra a Cabofriense, fora de casa, no domingo. "Está certo que o time grande tem que começar ganhando, mas não vejo como pressão. Temos que colocar em prática o que estamos trabalhando. O Zé tem nos passado da melhor forma possível para que possamos buscar esses três pontos", declarou.

Com a camisa do Botafogo, o atacante espera repetir as boas atuações que exibiu pelo Ceará, no ano passado. "Espero jogar aqui como joguei no Ceará ou até melhor. Isso depende muito de mim também. É sempre dar o melhor no dia a dia e se Deus quiser esse ano vai ser muito bom para o Botafogo."