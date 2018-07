De volta ao Botafogo, Sassá diz estar pronto para se destacar

O atacante Sassá está de volta ao Botafogo para esta temporada. Considerado uma grande promessa da base do clube, o jogador de 21 anos não rendeu o esperado quando subiu para o profissional e, por isso, passou o segundo semestre de 2014 emprestado ao Náutico. Em seu retorno, ele garantiu que o período em Pernambuco o deixou mais maduro e pronto para finalmente corresponder às expectativas.

"Estou feliz demais com mais uma oportunidade que o Botafogo me proporcionou. Fiz seis meses muito bons no Náutico e isso também contribuiu para a minha volta. Joguei e isso ajudou muito no meu amadurecimento. Consegui fazer uma boa campanha e pra mim foi bom por ter feito gols e ter me destacado", declarou.

Além das oportunidades no Náutico, outro ponto que acelerou o amadurecimento de Sassá foi a paternidade. Seu primeiro filho, Murilo, nascerá em maio. "Foi o maior presente que Deus me proporcionou. Estou muito feliz e isso me ajudou muito a dar aquele algo a mais. Espero melhorar o ano que eu tive em 2014 aqui no Botafogo."

Mas Sassá sabe que terá trabalho para conquistar seu espaço. De olho no acesso à Série A, o Botafogo contratou três atacantes: Rodrigo Pimpão, Bill e Tássio. "Para a gente que é atacante é muito boa essa briga porque não ficamos acomodados. Sempre tem gente atrás querendo o nosso espaço e quando entrarmos lá dentro não podemos dar bobeira, não vai ser fácil recuperar depois", comentou o jogador.