Fábio Santos terá disputa com Douglas Santos no Atlético-MG

Último reforço a chegar ao Atlético Mineiro, Fábio Santos terá uma concorrência de peso para ser titular da sua nova equipe. Afinal, o experiente jogador chega para a posição que vem sendo ocupada por Douglas Santos, que foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa América Centenário. O reforço, porém, não teme "perder" a disputa, embora tenha feito vários elogios ao companheiro durante a sua apresentação oficial.

"Ele fez por merecer esse respeito e essas convocações para a seleção brasileira, é um grande jogador. Chego com a intenção de ajudar e qualificar o elenco, treinar bastante e ficar a disposição do Marcelo para, aí sim, ver o que ele pretende para o time, sempre respeitando todos os jogadores. Quanto mais qualificar o elenco, o Atlético tem chance de crescer cada vez mais", disse.

Além de ser um concorrente de Douglas Santos, Fábio Santos chega para ocupar uma lacuna no Atlético-MG para quando o até agora titular não esteja à disposição, pois sua ausência tem levado o técnico Marcelo Oliveira a realizar improvisações na lateral esquerda. E o jovem jogador deverá voltar a desfalcar a equipe durante a Olimpíada, pois deve estar presente na lista de convocados do Brasil para o torneio no Rio.

A passagem pelo Atlético será a segunda de Fábio Santos pelo futebol mineiro, pois em 2007 ele defendeu o Cruzeiro. Agora ele quer ter mais sucesso em Belo Horizonte. "Tudo que é desafio é bom, é gostoso de encontrar e, aqui, é um desafio novo, de fazer uma história nova, conquistar coisas bacanas. Tenho certeza que posso ser muito feliz aqui. Esse é o grande desafio, ser feliz", afirmou.

Com 30 anos, Fábio Santos possui passagens por alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, como Grêmio, Corinthians e São Paulo. Agora ele está de volta ao País, após atuar no México pelo Cruz Azul, e espera brilhar pelo Atlético-MG, que tem no elenco jogadores que foram companheiros do lateral em outros clubes, como o goleiro Victor e o zagueiro Edcarlos.

"Quero agradecer o carinho que recebi nesses poucos dias em Belo Horizonte e dizer que, no que depender de mim, vou trabalhar da melhor maneira, com o máximo de seriedade possível, para conquistar títulos. Tenho certeza que vou ter uma história muito bonita aqui", comentou Fábio Santos, que assinou contrato até o final de 2018, mas só poderá estrear depois de 20 de junho, quando será aberta a janela para a contratação e registro de jogadores que estavam no exterior.