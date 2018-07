De volta ao Brasil, Grêmio se reapresenta com trabalho físico

De volta ao Brasil após vencer o Godoy Cruz, na cidade argentina de Mendoza, a delegação do Grêmio fez um trabalho físico leve nesta quinta-feira, em sua reapresentação. Os titulares não foram a campo, no início da preparação para o jogo contra o Avaí, domingo, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aqueles que foram titulares na Argentina permaneceram no vestiário no trabalho desta quinta, após receberam folga na quarta, na sequência do desembarque do time na capital gaúcha. Eles fizeram somente trabalho com o preparador físico Rogério Dias na academia.

Já os reservas e aqueles que não viajaram para Mendoza foram a campo no CT Luiz Carvalho. Na maior parte do tempo, deram atenção à parte física. Em fase final de recuperação, o atacante Jael e o meia Douglas também participaram do trabalho. Eles seguem sem previsão para o retorno ao time.

Nesta sexta-feira, reservas e titulares estarão à disposição do técnico Renato Gaúcho, que dará início à formação da equipe para o duelo com o Avaí. O treinador deve poupar titulares para o duelo contra o vice-lanterna do Brasileirão porque, na rodada seguinte, na quinta-feira da semana que vem, o time gaúcho vai enfrentar o Flamengo, rival direto na briga pelas primeiras posições da tabela.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Godoy Cruz, na terça-feira, o Grêmio abriu vantagem no duelo das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida da volta está marcada para 9 de agosto, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.