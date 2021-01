De volta ao Brasil, Hulk justifica escolha pelo Atlético-MG: 'Projeto fantástico'

De volta ao futebol brasileiro após mais de 15 anos, Hulk justificou a escolha pelo Atlético Mineiro. Disputado por clubes de fora do País, como o Fenerbahçe, da Turquia, e outras equipes brasileiras, o atacante citou o "projeto fantástico" do time mineiro e exaltou a torcida atleticana.

"O Atlético Mineiro me deu a oportunidade de voltar a jogar no meu País depois de tanto tempo. Um clube com uma das melhores estruturas do mundo. Com um projeto fantástico. Uma torcida apaixonada e vibrante que abraça seus ídolos", ressaltou o jogador, em publicação nas redes sociais.

"Vou retribuir com aquilo que sempre fiz. Com muitos gols, muita raça e muita vontade de vencer... Venho para ser campeão. Hulk é Galo", completou o atacante, de 34 anos.

Hulk retorna ao futebol nacional depois defender clubes da Ásia e da Europa. O atacante também disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira. Ele foi revelado pelo Vitória, mas ficou pouco tempo no time baiano e construiu sua carreira fora do Brasil, com passagens de destaque por Porto e Zenit St. Petersburg.

O atleta estava sem clube após o fim do seu contrato com o Shanghai SIPG, da China, no fim de 2020. Desde então, vem passando por um período de descanso na Paraíba com a sua família.

Apesar de não estar vinculado a algum clube, Hulk é mais uma contratação cara do Atlético-MG, que tem investido em reforços especialmente após a chegada de Jorge Sampaoli pouco antes da pausa das competições em função da pandemia do coronavírus.

Ainda vai demorar para o atacante fazer a sua estreia pelo time mineiro, que não poderá utilizá-lo na reta final do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que isso aconteça apenas no fim de fevereiro com o início do Estadual da temporada 2021.