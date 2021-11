De volta ao Brasil, Palmeiras festeja tri da Libertadores com torcida na Academia de Futebol

Após deixar Montevidéu, no Uruguai, com o tricampeonato da Copa Libertadores da América, a delegação do Palmeiras desembarcou no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, pouco antes das 2h da manhã deste domingo, 28. Às 3h18, dois ônibus oficiais seguiram para Academia de Futebol, onde encontrou a torcida para festejar a vitória alviverde por 2 a 1 sobre o Flamengo, que garantiu a taça.

Os jogadores foram recepcionados com queima de fogos, subiram no teto do ônibus e acenaram para o público. Depois, os vencedores foram para o trio elétrico com o troféu conquistado e a plateia correspondeu com um coro de "tricampeão". O caminhão está posicionamento em frente ao centro de treinamento, localizado na zona oeste. Em seguida, os atletas irão fazer uma festa fechada no CT com toda a sua organização.

Desde cedo, milhares de torcedores estão espalhados pela capital do Estado, em especial no entorno do Allianz Parque, celebrando a nova conquista. A festa do título nas ruas contou com bateria, bandeiras e sinalizadores.

Para evitar aglomerações por conta da covid-19, as autoridades não liberaram os torcedores de apoiarem o elenco no aeroporto, com o tradicional "aeroporco". Por isso, antes de viajarem para a disputa que rendeu o bicampeonato consecutivo (2020/ 2021), os atletas foram "abraçados" na frente do centro de treinamento. Famílias e crianças estiveram no local.

O Palmeiras venceu a equipe rubro-negra na prorrogação com gol de Deyverson. O resultado levará o time de Abel Ferreira mais uma vez para o Mundial de Clubes, no início de 2022. Com a sua terceira taça, a segunda da maior competição da América do Sul, o português entrou para a lista de grandes técnicos da Libertadores. Somente ele, Felipão, Lula, Paulo Autuori e Telê Santana são bicampeões continentais por clubes brasileiros.

Após esse título, o Palmeiras se iguala ao Grêmio, São Paulo e Santos como os maiores brasileiros campeões da disputa. Além dos dois últimos títulos, a equipe também levantou a taça em 1999. Confira o momento em que a delegação embarcou no avião em Montevidéu que a trouxe de volta para São Paulo: