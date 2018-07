De volta ao Brasil, Pedro Geromel é apresentado no Grêmio

PORTO ALEGRE - De volta ao Brasil após dez anos, o zagueiro Pedro Geromel foi apresentado pelo Grêmio nesta quinta-feira. Aos 28 anos, o defensor disse que retornou ao País motivado pelo "projeto" do time gaúcho, que quer retomar o caminho dos títulos na próxima temporada. "Para mim, é um projeto ambicioso do Grêmio. Fiz toda força possível (para vir para o clube). Já joguei fora dez anos e estou aqui para mostrar que tenho valor. Quero ajudar a conquistar títulos", afirmou o defensor, que deixou o Brasil quando ainda estava na base do Palmeiras, em 2003.

Na Europa, Geromel defendeu o Chaves e o Vitória de Guimarães, em Portugal. E teve passagens pelo Colonia, da Alemanha, e o Mallorca, da Espanha. "Quero passar o que aprendi, as coisas boas. Como posicionamento, técnica. Macetes que se apresentam em campo. Uma série de fatores", declarou.

Ao ser apresentado no Grêmio, o zagueiro apontou sua recordação mais antiga em relação ao time gaúcho. Foi na final do Brasileirão de 1996, quando Geromel era da base da Portuguesa, derrota naquela decisão pela equipe do Sul. "Eu jogava na Portuguesa em 1996. Vi o Grêmio ser campeão e virei fã do clube. Continuei acompanhando, gostando do estilo do time e da torcida. Comecei a me informar mais. Tive oportunidade de acompanhar jogos, essa transição para a Arena. Estou muito bem informado sobre o Grêmio", afirmou o jogador, que assinou contrato de dois anos e meio.