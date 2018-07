De volta ao Brasil, São Paulo volta a treinar na terça

"Foram duas semanas de treinos e entrosamos a equipe, na nossa forma de jogar taticamente. A equipe está se preparando para voltar com tudo e tentar levar o Brasileiro e a Copa do Brasil. Estamos próximos do líder, estamos na briga e vamos voltar muito fortes. Temos tudo para conquistar esse título", avaliou.

Em função do Mundial, o CT da Barra Funda está sendo utilizado pelos Estados Unidos e o Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, está temporariamente com a seleção colombiana. Com isso, o plantel comandado por Muricy Ramalho irá usar o estádio do Morumbi para realizar as suas atividades nos próximos 15 dias.

No período em solo norte-americano, o São Paulo realizou a grande maioria dos treinamentos em dois períodos e disputou um amistoso contra o Orlando City (0 a 0). Além disso, o time tricolor fez ainda dois jogos-treino. Um contra o Jacksonville-EUA (10 a 0) e outro diante do Ocala PDL (11 a 1).

Como destaque positivo pode-se destacar a estreia do recém-contratado Alan Kardec no ataque são-paulino no amistoso e o bom rendimento de jogadores como Alexandre Pato. A má notícia fica por conta da lesão de Luis Fabiano, também no jogo contra o Orlando City.

Pelo Brasileirão, o primeiro compromisso do clube está marcado para o dia 16 de julho, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O São Paulo está em quarto lugar no campeonato, com 16 pontos, três a menos que o líder Cruzeiro.