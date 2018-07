De volta ao Cruzeiro, Fábio garante que não teme possibilidade de ser reserva

Recuperado de uma grave lesão no joelho direito, o goleiro Fábio enfim está de volta ao Cruzeiro. Após quase oito meses afastado dos gramados, ele será a principal atração do time no duelo com o Democrata de Governador Valadares, no Mineirão, no próximo domingo, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Mineiro.

Nesta sexta-feira, Fábio concedeu entrevista coletiva na Toca da Raposa II e comentou sobre o momento diferente em que volta ao time. Afinal, agora ele parece ter, de fato, um concorrente direto na luta pela titularidade, pois Rafael teve ótimas atuações nos últimos meses e conquistou a confiança do técnico Mano Menezes. Fábio garantiu não temer a reserva, mas espera ter a chance de mostrar suas qualidades dentro de campo.

"Eu sempre tive sombra, mas dentro de campo mostrei meu potencial e fiz por onde, dentro do meu trabalho e da minha dedicação. Sempre respeitei todos os goleiros, com muito trabalho e ambiente saudável, desde que cheguei. Com o Rafael foi da mesma forma. Quando ele subiu da base, passou pelo mesmo. Este momento foi importante não só pra ele, mas para o Cruzeiro. Existia uma desconfiança, mas o Rafael fez muito bem a função, assumiu o gol do Cruzeiro. Quanto a ser titular ou reserva, depende do critério do treinador. Eu tenho que ter oportunidade para jogar. Se eu não mantiver o nível do Rafael, não tem problema em ficar no banco para o Rafael, isso faz parte do futebol. Dentro de campo é que se resolve", disse.

Fábio se lesionou em agosto de 2016, durante partida contra o Coritiba, a sua 705ª pelo clube - ele é o recordista em jogos disputados pelo Cruzeiro. Aos 36 anos, o goleiro admitiu ansiedade para o confronto com o Democrata de Governador Valadares e agradeceu a todos que o ajudaram no seu processo de recuperação.

"Expectativa é boa. É sempre importante e prazeroso você ter a oportunidade de voltar a jogar, ainda mais depois de um tempo longo. Todo o trabalho que foi feito na recuperação dessa lesão foi feito com empenho. Todos que fizeram parte da cirurgia até o dia de hoje. Agora que a hora de concretizar o retorno", disse o arqueiro celeste", disse.

O goleiro cruzeirense também relembrou os passos de todo o seu processo de recuperação e revelou que não via a hora de voltar a defender a meta do Cruzeiro. "Foi tudo criterioso, o processo bem transparente, desde a escolha do médico, auxiliado pelo departamento médico do Cruzeiro e a diretoria. A recuperação foi excelente, até o dia que fiz a transição da fisioterapia para o campo. Depois comecei a parte física, e treinamentos específicos para goleiros. Depois foi para o Robertinho, e depois com o grupo, em jogos-treino. Sempre tentando evoluir e tentando fazer os movimentos mais naturais possíveis. Dentro do planejamento, tudo fluiu de forma perfeita. A transição foi boa. A conversa foi normal, quando o Mano avisou pra vocês, avisou pra mim também. Eu já estava há muito tempo esperando", disse.