De volta ao CT Rei Pelé, Santos treina com Gabriel e Alison

Após dois amistosos no México, o Santos voltou ao Brasil na quinta-feira e, nesta sexta, já retomou os trabalhos no CT Rei Pelé. E, na atividade no gramado, o técnico Jair Ventura contou com novidades. Gabriel e Alison treinaram normalmente, recuperados de problemas físicos, e devem reforçar a equipe no retorno do Brasileirão.

A dupla e Arthur Gomes não viajaram para o México, onde o Santos não venceu e nem fez gol: derrota para o Monterrey, por 1 a 0, no último sábado, e empate por 0 a 0 contra o Querétaro, na terça. O trio não viajou por questões físicas e se recuperou neste período. Assim, treinou com o grupo nesta sexta.

Outro "reforço" foi Lucas Veríssimo. Ele retomou os trabalhos com a equipe após ser liberado da viagem para o México porque negociava com o Torino. O clube italiano acabou contratando Bremer, do Atlético-MG. Nesta sexta, Veríssimo treinou entre os reservas, enquanto Gustavo Henrique formou dupla de zaga com David Braz.

Novamente, Bruno Henrique ficou de fora do treino. Ele foi liberado para voltar antes do México ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho. O atacante voltará aos treinos somente no domingo.

O Santos se prepara para o retorno do Brasileirão. Logo na volta do campeonato, o time santista terá um clássico pela frente, contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 13ª rodada.

Para este duelo, a provável formação santista deve ter Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô; Alison, Jean Mota e Rodrygo; Gabriel, Eduardo Sasha e Bruno Henrique.