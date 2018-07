De volta ao Flu, Conca quer render ainda mais do que em 2011

RIO - Melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2011, quando levou o Fluminense ao título, Conca está de volta às Laranjeiras. E na sua apresentação oficial, nesta quarta-feira, o meia argentino afirmou que está mais maduro depois de dois anos e meio jogando pelo Guanghzou Evergrande, time chinês que foi campeão asiático na última temporada.

"Passaram-se dois anos de meio, ganhei experiência e espero estar melhor do que em 2011 para ajudar o Fluminense, que é o mais importante. Quero poder cumprir com todas as obrigações pelo bem do Fluminense", comentou o jogador, apresentado nesta tarde no auditório do Maracanã.

"A volta do Conca é algo que nos enche de orgulho, confiança e certeza de que 2014 será um ano de disputa por títulos" afirmou o presidente do clube, Peter Siemsen, que apresentou o jogador ao lado do vice de futebol, Ricardo Tenório.

O argentino também comemorou voltar para as Laranjeiras. "Ter uma história no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Fluminense, é motivo de orgulho, pois o clube tem o respeito de todo o mundo. O mais importante é se dedicar. Não importa quantos jogos, números, mas a responsabilidade é o mais importante", comentou.

Conca ainda exaltou a recepção da torcida tricolor, que tem no argentino um ídolo. "Fico muito feliz por tudo que o torcedor sempre fez por mim e para a minha família. É muito importante tudo que o Fluminense e sua torcida fizeram. É difícil explicar. Também tenho um carinho grande por eles (torcedores), por tudo que sempre demonstraram."