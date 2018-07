De volta ao Fluminense, Michael comemora boa atuação em jogo-treino

De volta ao Fluminense após uma passagem apagada pelo Criciúma em 2014, o centroavante Michael quer justificar o rótulo de promessa que lhe foi dado quando subiu das categorias de base do time tricolor carioca. E começou bem o ano.

No jogo de de estreia do atacante Fred em 2015, quem se destacou foi Michael, que entrou no segundo tempo para fazer um gol e dar uma assistência na vitória sobre a Cabofriense por 2 a 1, neste sábado, na Laranjeiras.

"Eu nem esperava jogar. Quando o Cristóvão entrou com dois centroavantes de início (Fred e Walter), a minha esperança aumentou. Estou bastante feliz por ter dado assistência e por ter feito um gol", comemorou o atacante após o jogo-treino.

Michael retornou ao Fluminense em um período de incertezas no elenco, uma vez que o clube passa por crise financeira e tem perdido alguns jogadores importantes do elenco. Alheio a tudo isso, o atacante só quer aproveitar as chances que surgirem.

"Vou passar bem o meu fim de semana e vir treinar na segunda-feira com mais disposição ainda e continuar trabalhando forte para quando surgir outra oportunidade", prometeu.