De volta ao Fluminense, Wagner confia em vaga na Libertadores

O meia Wagner desfalcou o Fluminense na derrota por goleada de 4 a 1 para a Chapecoense, em pleno estádio do Maracanã, no Rio, na última quinta-feira. Estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e volta ao time neste domingo contra o Sport, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o revés inesperado, o jogador ainda acredita em vaga na Copa Libertadores de 2015.

Com 57 pontos, o Fluminense está na sétima posição - quatro pontos atrás do Atlético Mineiro, o quarto colocado - e precisa vencer os três jogos que restam - além do Sport, encara Corinthians (em casa) e Cruzeiro (fora).

"Esse ano foi desgastante para todos os clubes do Campeonato Brasileiro. Por isso, eu acho que a diferença entre todos está sendo muito pequena. Acredito que, com os 57 pontos que temos, nós estaríamos entre os quatro ou cinco melhores da competição em qualquer ano. Como este foi atípico, não estamos, mas ainda temos chances. Claro que, com a derrota para a Chapecoense, a nossa situação ficou mais complicada, mas confiamos na classificação. A história recente já mostrou que nunca é bom duvidar do Fluminense. Ainda restam três jogos e tudo pode acontecer", declarou Wagner.

Nesta temporada, Wagner se firmou no Fluminense e quer seguir assim. O jogador já atuou em 49 partidas e marcou 13 gols. "Apesar do desgaste ter sido mais intenso por causa da Copa do Mundo, 2014 vem sendo um ano muito especial para mim. É uma temporada que eu consegui mostrar o meu potencial no Fluminense e os resultados acabaram aparecendo como consequência de um trabalho bem feito", comentou.