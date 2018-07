De volta ao Grêmio, Renato Gaúcho comanda 1º treino sem mudanças

Após ser apresentado oficialmente em seu retorno ao Grêmio, Renato Gaúcho já iniciou os trabalhos na equipe gaúcha, visando a partida contra o Atlético Paranaense, quarta-feira, pela Copa do Brasil. O Grêmio joga por um empate, em casa, para avançar porque venceu a partida de ida por 1 a 0.

Na tarde desta segunda-feira, o novo treinador do time conversou e observou mais do que efetivamente orientou a equipe no gramado. E não poderia ser diferente, porque os titulares perderam para o Fluminense na tarde de domingo e apenas fizeram trabalho de recuperação nesta segunda.

Assim, Renato Gaúcho restringiu seu trabalho a conversas com o elenco e os auxiliares James Freitas e Alexandre Mendes e o coordenador técnico Valdir Espinosa. Ele também observou treino coletivo que contou com reservas e aqueles que não jogaram os 90 minutos no domingo.

O treinador deve definir o time titular do Grêmio em treino marcado para a tarde desta terça-feira. A novidade na atividade desta segunda foi o atacante Éverton, recuperado de lesão. Nesta tarde ele iniciou trabalhos físicos.

Renato Gaúcho foi contratado para substituir Roger Machado, que pediu demissão após a derrota para a Ponte Preta, na semana passada. O novo treinador terá vínculo somente até o fim do ano.