De volta ao Guarani, Bruno Mendes espera reencontrar o caminho dos gols

Bruno Mendes surgiu para o futebol no vice-campeonato paulista de 2012 do Guarani, derrotado pelo Santos, e passou a ser chamado de "Novo Careca", mas não vingou depois que saiu do clube. De volta ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), após cinco anos, o atacante de 22 anos não escondeu a felicidade de vestir a camisa alviverde.

"Este foi o clube onde fui revelado. Sempre deixei claro meu carinho e intenção de voltar. Tenho um respeito enorme pelo Guarani e por sua torcida", disse Bruno Mendes na sua apresentação oficial nesta terça-feira. O novo reforço do time campineiro teve passagens apagadas por Botafogo, Atlético Paranaense, Avaí e Vitória Guimarães (Portugal), onde estava antes de ser repatriado pelo time de Campinas. Agora, Bruno Mendes espera reencontrar o bom futebol que apresentou em 2012, quando fez seis gols em 23 jogos pelo clube.

Apesar do seu nome já ter sido publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o centroavante ainda não deve ser utilizado pelo técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, na partida deste sábado contra o Londrina, em Campinas, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, porque ainda precisa recuperar a melhor forma física. A expectativa é de que o jogador esteja à disposição em 10 dias.

Vice-líder da Série B com 28 pontos, o Guarani pretende se manter dentro do G4 nesta 17.ª rodada. O volante Auremir, suspenso, é baixa certa. O seu substituto pode ser definido no treino coletivo marcado para esta quinta-feira.