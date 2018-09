De volta ao Inter, Iago elogia Chapecoense e faz alerta: 'É muito forte em casa'

De volta ao Internacional após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no último Gre-Nal, o lateral-esquerdo Iago adota um discurso cauteloso antes da partida contra a Chapecoense, que encerra nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), a 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela situação difícil do adversário catarinense, que briga para deixar a zona de rebaixamento, e pelo jogo ser fora de casa, na Arena Condá, em Chapecó, Iago prevê dificuldades para o Inter no confronto e pede atenção à equipe colorada.

"A Chapecoense em casa é muito forte, vamos entrar no jogo pensando num resultado positivo, em fazer nosso jogo e buscar os três pontos lá", disse o lateral do Inter, que, após duas vitórias seguidas em casa, tenta o triunfo longe do seu torcedor para seguir na liderança do torneio, posto que ocupava antes das partidas deste domingo pela 25ª rodada.

TREINO

O técnico Odair Hellman comandou na manhã deste domingo, no CT da Chapecoense, o último treino antes do duelo em Chapecó. Apesar de ter sido aberta, a atividade foi recreativa e o treinador não revelou qual será a escalação titular. A grande dúvida diz respeito ao substituto de Rodrigo Dourado, que tem uma lesão no pé direito. Gabriel Dias e Charles são os candidatos a ocupar a vaga do capitão da equipe.

O atacante Rossi está suspenso e é o outro desfalque do Inter. O ataque, aliás, também guarda uma indefinição. Jonatan Álvez e Leandro Damião disputam uma vaga no comando ofensivo. O uruguaio tem sido titular, mas não vem repetindo o bom desempenho dos seus primeiros jogos. Como Damião está plenamente recuperado de um problema na coluna, pode ser que ele comece a partida.

Entre desfalques e com dúvidas, o time colorado deve entrar em campo com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Gabriel Dias (Charles), Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Jonatan Alvez (Leandro Damião).