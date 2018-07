De volta ao palco dos 7 a 1, Paulinho fala em 'nova chance' para a seleção

Parte da seleção brasileira já está em Belo Horizonte para iniciar a preparação para os dois últimos jogos das Eliminatórias nesta temporada, diante de Argentina e Peru. Nove jogadores e a comissão técnica chegaram por volta das 20h45 deste domingo ao hotel onde a equipe ficará concentrada. Dentre eles estão os volantes Paulinho e Fernandinho, dois dos sete jogadores convocados por Tite que estiveram no último - e mais traumático - jogo do Brasil no Mineirão: a goleada por 7 a 1 diante da Alemanha.

Questionado sobre o assunto, Paulinho - que entrou no segundo tempo naquela partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2014 -, não se furtou em responder. "É um momento diferente. O futebol te dá a chance não de reverter, mas de deixar agora uma boa impressão no Mineirão. Eu sei que essa pergunta (sobre os 7 a 1) sempre vai haver, mas é supertranquilo pra mim e eu superentendo", disse o volante do Gangzhou Evergrande.

Paulinho espera um grande confronto com a Argentina, mesmo que o adversário esteja apenas na sexta colocação na tabela e, portanto, fora da zona de classificação à Copa da Rússia. "A Argentina está num momento não muito bom, mas trata-se de um grande clássico. Temos que ter atenção, entrar focados e concentrados pra sair com um bom resultado", afirmou o jogador, sem, contudo, aprofundar-se sobre o momento dos argentinos. "A gente tem que procurar focar no nosso trabalho e esquecer outras coisas."

Além dos dois jogadores, chegaram neste domingo Fagner (Corinthians), Lucas Lima (Santos), Rodrigo Caio (São Paulo), Douglas Costa (Bayern de Munique), Renato Augusto (Beijin Guoan), Alex Muralha (Flamengo) e Gil (Shandong Luneng). O atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, é aguardado por volta de meia-noite.

Nesta segunda-feira pela manhã irão se apresentar Filipe Luis (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid), Willian (Chelsea), Philippe Coutinho (Liverpool) e Roberto Firmino (Liverpool). Todos eles participarão do treino aberto que será realizado no estádio Independência, às 17h. Weverton (Atlético-PR), Thiago Silva, (PSG), Miranda (Inter de Milão), Marquinhos (PSG), Daniel Alves (Juventus) e Alisson (Roma) chegam à tarde e não devem participar da atividade. Neymar (Barcelona) e Giuliano (Zenit) chegam apenas na terça-feira.