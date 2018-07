De volta ao Palmeiras, Maikon Leite está nos planos de Oswaldo

Um dos jogadores que voltaram de empréstimo ao Palmeiras, o atacante Maikon Leite será aproveitado por Oswaldo de Oliveira nesta temporada. O treinador já deixou claro que pretende utilizá-lo e a diretoria não vai emprestá-lo novamente.

Maikon Leite foi um dos destaques do mexicano Atlas na última temporada e marcou o gol que classificou a equipe para a Copa Libertadores deste ano. Ele chegou a receber algumas sondagens, mas o bom desempenho fez com que o Palmeiras só aceitasse uma negociação definitiva.

No total, o Palmeiras já contratou sete reforços. Chegaram ao clube o zagueiro Vitor Hugo, o lateral-direito Lucas, os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto, o meia Zé Roberto e o atacante Leandro. E está perto de anunciar também o lateral-esquerdo João Paulo, do Flamengo, fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo para esta temporada.

Em 2015, o Palmeiras jogará três ou quatro competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro - pode jogar a Copa Sul-Americana se for eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil. A estreia na temporada será no dia 1.º de fevereiro, pelo Paulistão, contra o Audax, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Na Copa do Brasil, que começará em março, o primeiro adversário do Palmeiras será o Vitória da Conquista, da Bahia.