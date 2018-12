De volta ao Paulistão, Oeste anuncia chegada do técnico Marcelo Chamusca

A direção do Oeste confirmou, nesta segunda-feira, a contratação do técnico Marcelo Chamusca, de 52 anos, para a temporada 2019. Ele vai substituir a Roberto Cavalo, que trabalhou no clube nos últimos dois anos e deve acertar com o Criciúma.

Pelo Oeste, de volta à elite paulista por ter sido vice-campeão da Série A2 em 2018, ele vai comandar a equipe no Paulistão, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. A sua estreia está marcada para 20 de janeiro, contra a Ponte Preta, em Campinas, pela primeira rodada do Paulistão. Ele e o elenco se reapresentam em 13 de Dezembro, no CT da Vila Porto, em Barueri, para iniciar a pré-temporada.

Nos últimos dois torneios regionais que Chamusca disputou ele conquistou dois troféus: campeão paraense com o Paysandu, em 2017, e cearense com o Ceará em 2018, quando conquistou título de melhor técnico do torneio estadual. Pelo time cearense, Chamusca também conquistou vaga na Série A do Campeonato Brasileiro quando fez bela campanha na segunda divisão, no ano passado.

Este ano, ele foi campeão cearense, tendo iniciado o Brasileirão à frente do clube. Além disso, dirigiu a Ponte Preta na Série B por cinco rodadas. Chamusca exibiu otimismo ao comentar o novo desafio na carreira. "É uma grande oportunidade de iniciar um trabalho, participar da montagem da equipe, fazer uma boa pré-temporada e buscar objetivos maiores".