De volta ao Real para o clássico com o Barça, Bale se diz pronto para 'batalha' Fora do Real Madrid há mais de uma mês por causa de uma lesão muscular, que também o deixou de fora dos últimos jogos da seleção de País de Gales, Gareth Bale estará de volta ao time justamente no esperado clássico diante do Barcelona, neste sábado, às 15h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.