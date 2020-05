De volta ao Rio após férias, Jorge Jesus aguarda retomada dos treinos do Flamengo

De volta ao Rio de Janeiro, onde desembarcou no final da noite deste sábado após passar mais de um mês em Portugal, o técnico Jorge Jesus aguarda agora a retomada dos treinamentos no Flamengo. O treinador fez escalas em Recife e Campinas antes de pisar na capital fluminense.

Jorge Jesus falou que retornou ao "olho do furacão", fazendo referência à grande quantidades de casos do novo coronavírus no Brasil e se mostrou ansioso para voltar a comandar a equipe rubro-negra.

"Vamos ver o que as autoridades vão determinar sobre quando os times podem voltar a treinar. São trabalhadores como todos os outros trabalhadores. Jogadores têm algumas vantagem que outros profissionais não têm, como acompanhamento, pode fazer testes, trabalhar ao ar livre", afirmou o técnico em entrevista à FlaTV na chegada ao Rio.

"Temos que ter precaução. Temos que perceber que isso (covid-19) não está para brincadeira. Me perguntaram em Portugal se eu ia me meter no olho do furacão ao voltar ao Rio. Isso não é um problema. Vamos fazer nossa programação dia a dia", completou o português, que está com o futuro em aberto, visto que seu contrato, que vence em junho, ainda não foi renovado.

Durante os quase 40 dias em que esteve de quarentena em Lisboa, Jesus revelou que reviu várias vezes os jogos das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O português disse que não estudou o futebol durante o confinamento, e sim assistiu às partidas como forma de lazer.

"As televisões portuguesas passaram muitos jogos não só do Brasileirão, mas da Libertadores, Mundial. A final da Libertadores eu vi umas três ou quatro vezes. Não vi o futebol como trabalho, mas com um espectador", pontuou.

Ainda não há uma definição quanto ao retorno dos treinos e competições. O Flamengo quer retomar as atividades no CT Ninho do Urubu em breve e deve realizar testes da covid-19 em todos os jogadores, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol.