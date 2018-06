De volta ao Santos, Cleber espera conquistar espaço no time

Contratado pelo Santos sob grande expectativa em 2017, Cleber não correspondeu ao que se imaginava nos seus primeiros meses no clube, tendo sofrido com lesões e atuações irregulares. O desempenho levou, inclusive, o time a emprestá-lo ao Coritiba durante o segundo semestre. De volta à Vila Belmiro, o zagueiro espera construir nova história nesse retorno e conquistar seu espaço na equipe em 2018.

"Tive uma boa sequência como titular no Coritiba na última temporada. Foi muito importante para mim. Agora espero ter mais oportunidades aqui no Santos FC para mostrar o mesmo trabalho que apresentei lá. É importante rever os amigos aqui no Peixe. Alguns companheiros estavam emprestados também, como o Rodrigão, e nos reencontramos nos últimos dias. A gente brinca bastante fora de campo. Mas lá dentro a gente trabalha bastante", afirmou o zagueiro ao site oficial do Santos.

Se em 2017 Cleber foi comandado por Dorival Júnior, pelo interino Elano e por Levir Culpi, que não chegou a lhe dar chances entre os titulares do Santos, agora o zagueiro está sendo orientado por um novo técnico, Jair Ventura. E ele garante que vem aprovando o trabalho desenvolvido pelo treinador.

"O treinamento está sendo bem intensivo com o professor. Estamos fazendo coisas específicas com a bola e os treinos físicos também vem ajudando bastante. Por conta disso nós estamos conseguindo fazer um bom trabalho mesmo com a pré-temporada desse ano sendo curta. O elenco está bem entrosado também. Tem uma molecada boa que está chegando. A vontade deles e a experiência dos mais antigos, como eu, agrega bastante", concluiu o defensor santista.