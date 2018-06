De volta ao Santos, Gabriel pede Vila Belmiro lotada no seu retorno ao estádio

O atacante Gabriel Barbosa está ansioso pela sua volta à Vila Belmiro. Após retornar ao Santos e fazer a sua reestreia no último sábado contra a Ferroviária, em Araraquara (SP), "Gabigol" - como é chamado desde as categorias de base do time alvinegro - quer ver o estádio lotado em seu primeiro jogo no local contra o São Caetano, nesta quarta-feira, às 19h30, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

+ Gabriel vê reestreia boa pelo Santos, mas diz que 'trocaria gol pela vitória'

+ Jair Ventura lamenta equipe em formação, mas afirma que o Santos vai crescer

"É um estádio especial para mim, sempre falei isso. Espero que a Vila esteja lotada e que a torcida possa incentivar a gente, precisamos dela. Esperamos fazer uma grande partida e retribuir o carinho com a vitória", disse Gabriel.

No último final de semana, o atacante marcou o segundo gol do Santos no empate por 2 a 2 contra a Ferroviária. O time não vence há três partidas e por isso há uma certa pressão pela vitória em casa, que seria a primeira nesta temporada, nesta quarta-feira. Gabriel garante estar pronto para isso.

"Não só eu (está pronto), mas todos os companheiros. Sabemos que a Vila é muito forte e não podemos perder este costume. Esperamos fazer da Vila um alçapão, mais uma vez, e ganhar, pois o mais importante são os três pontos", ressaltou o camisa 10.

Adquirindo ritmo de jogo - atuou poucas vezes desde que foi contratado pela Internazionale, em agosto de 2016, e depois emprestado ao Benfica, no ano passado -, Gabriel mira uma atuação contra o São Caetano tão boa quanto a de sua reestreia em Araraquara.

"Quero ajudar o time, quero ajudar de alguma maneira. Se puder fazer um gol, ficarei muito feliz. Se não, o mais importante é a vitória. Independentemente de quem faça o gol, o mais importante é a vitória", ressaltou Gabriel, que dos 58 gols na carreira pelo Santos marcou 35 no estádio da Vila Belmiro.